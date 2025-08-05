إقبال كبير للسيدات على لجان التصويت بمدرسة كوم الشقافة في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

شهدت لجنة مدرسة كوم الشقافة الإعدادية بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من السيدات على صناديق الاقتراع خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتوافدت الناخبات منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، وسط أجواء من الحماس والالتزام، في مشهد حضاري يُجسد وعي المرأة المصرية وإدراكها لأهمية دورها الوطني في دعم المسار الديمقراطي والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وتنوعت أعمار المشارِكات، حيث حضرت المسنات والشابات، ورفعن أعلام مصر، وعبّرن عن دعواتهن لمستقبل أفضل، وسط تواجد منظم من قوات التأمين والمراقبة ومتابعة دقيقة من الجهات المشرفة.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية تضم لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد المواطنين ممن يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و444 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 286 مقرًا انتخابيًا، تضم 320 لجنة فرعية، تغطي 9 أحياء بالمحافظة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب.

ويُنافس في الانتخابات 22 مرشحًا بالنظام الفردي للفوز بـ7 مقاعد مخصصة للمحافظة، إلى جانب مرشحي القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر".