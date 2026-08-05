حريق غابات هائل يدمر نحو 230 منزلا في مجتمع للسكان الأصليين بغرب كندا

قال مسؤولون، الثلاثاء، إن حريق غابات سريع الانتشار دمر نحو 230 منزلا في أحد مجتمعات السكان الأصليين بغرب كندا، ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال دان ويلسون، رئيس قبيلة أوكاناجان، إن حريق "برادلي كريك" دمر جزءا كبيرا من المحمية الواقعة قرب مدينة فيرنون، على بعد نحو 440 كيلومترا (275 ميلا) شمال شرقي فانكوفر.

وقال ويلسون بعد تفقد المنطقة بالمروحية: "كان من الصعب التعرف على مجتمعي من الجو بعدما اختفت المباني والغابة بالكامل".

ويعد هذا الدمار من بين الأسوأ الذي شهدته كندا جراء حرائق الغابات في السنوات الأخيرة؛. فقد دمر حريق اندلع في جاسبر بمقاطعة ألبرتا عام 2024 نحو 350 منزلا، بينما دمّر حريق "ماكدوجال كريك" في منطقة أوكاناجان بكولومبيا البريطانية عام 2023 نحو 200 منزل.

وشهدت كندا في السنوات الأخيرة مواسم متزايدة الشدة لحرائق الغابات، إذ امتد دخان الحرائق مرارا عبر أنحاء أمريكا الشمالية، متسببا في إصدار تحذيرات واسعة بشأن جودة الهواء.

ووصف ويلسون حجم الدمار بأنه "يفوق التصور"، قائلا إنه يمثل أحد أحلك الأيام في تاريخ القبيلة. واندلع الحريق في وقت متأخر من يوم الجمعة، وساهمت رياح بلغت سرعتها 115 كيلومترا (71 ميلا) في الساعة في انتشاره السريع.



وأضاف: "انتشر الحريق بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض أفراد مجتمعنا لم يكن أمامهم سوى خمس دقائق فقط للإخلاء".