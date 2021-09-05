 بينيلوبي كروز تمثل في فيلمين بمهرجان فينيسيا السينمائي - بوابة الشروق
الأحد 5 سبتمبر 2021 9:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

بينيلوبي كروز تمثل في فيلمين بمهرجان فينيسيا السينمائي

د ب أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:00 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:00 ص

ظهرت نجمة هوليوود بينيلوبي كروز كواحدة من أكثر الضيوف انتشارا في مهرجان فينيسيا السينمائي العام الجاري، حيث ظهرت في فيلمين ضمن برنامج مسابقة المهرجان.

ولم تظهر النجمة - 47 عاما- في فيلم المخرج الإسباني بيدرو المودوفار الجديد "باراليل ماذرز" أو أمهات موازيات، الذي انطلقت فعاليات المهرجان بعرضه فقط، ولكنها قدمت أيضا فيلما ثانيا بعنوان "أوفيشال كومبتيشن" أو مسابقة رسمية، أمس السبت.

وفيلم "أوفيشال كومبتيشن" عمل يسخر من صناعة السينما، تلعب كروز فيه دور البطولة، إلى جانب أنطونيو بانديراس، وأخرجه الأرجنتينيان جاستون دوبرات وماريانو كوهن، اللذان حققا نجاحا كبيرا قبل بضع سنوات في فيلم "ذا ديستينجوشد سيتيزن" أو مواطن متميز .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك