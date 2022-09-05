مقتل مواطن يمني جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة غربي البلاد

لقي مواطن يمني مصرعه، جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية اليوم الإثنين، إن المواطن محمد أحمد دوبله قتل متأثرا بجراحه نتيجة انفجار لغم للحوثيين، أثناء قيادته مركبة مدنية لنقل مواد بناء، في منطقة المقانع بمديرية حيس جنوبي الحديدة .

وكان المرصد قد أعلن الاثنين الماضى عن مقتل مواطن يمني إثر انفجار لغم أرضي بمدينة الحديدة.

وأوضح أن المواطن وهبي حسن محمد البالغ من العمر 24 عاما قتل نتيجة انفجار لغم في مديرية الحوك جنوب رب مدينة الحديدة الساحلية.

جدير بالذكر أن تقارير حقوقية ورسمية أعلنت سابقا أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية، خلال سنوات الحرب.