استدعاء أحمد نادر السيد لمعسكر المنتخب الأوليمبي

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي المصري بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى على استدعاء الحارسين المحترفين أحمد نادر السيد المعار من صفوف الزمالك إلى فيزيلا البرتغالى وعلي نادر حارس الخور القطري، للانضمام إلى المعسكر الثاني للمنتخب، والمقرر انطلاقه يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويخوض المنتخب الأوليمبي معسكره الأول تحت قيادة ميكالي، ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024"، وبدأ محمود حرب مدير المنتخب إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بانضمام الحارسين المحترفين للمعسكر الثاني.