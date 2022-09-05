مقتل شخص وفقدان تسعة آخرين بعد تحطم طائرة عائمة بولاية واشنطن

توفي شخص وفقد تسعة آخرون بعد تحطم طائرة عائمة قبالة سواحل ولاية واشنطن، يوم الأحد، وفقا لخفر السواحل الأمريكي.

وقال خفر السواحل إنه تلقى بلاغا في الساعة 1511 بالتوقيت المحلي (2211 بتوقيت جرينتش) يفيد بتحطم طائرة في طريقها إلى مطار سياتل تاكوما الدولي في ولاية واشنطن وعلى متنها عشرة أشخاص، من بينهم طفل.

وتحطمت الطائرة، التي أقلعت من قرية فرايداي هاربور بجزيرة سان خوان بالقرب من الحدود الكندية، في خليج موتيني غرب جزيرة ويدبي، في منتصف طريق وصولها إلى وجهتها تقريبا.

وانتشل خفر السواحل جثة أحد المتوفين فيما لايزال تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين وتم وضع منطقة سلامة للمساعدة في تسهيل جهود البحث.