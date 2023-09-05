سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال البيت الأبيض إن الاختبارات والفحوصات أثبتت إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بفيروس كورونا (كوفيد-19) وإنها تعاني أعراضا خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.

وأضاف البيت الأبيض، وفقا لقناة «الحرة» الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه «بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لكوفيد-19، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد، وجاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية».

من جهتها، قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات زوجة الرئيس بايدن بيان قوله إن الاختبارات «أثبتت إصابة السيدة الأولى بكوفيد-19.. وستبقى في المنزل في يهوبوث بيتش بديلاوير».