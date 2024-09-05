كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول في محور استخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن فوز فريق كلية الذكاء الاصطناعي المشارك بالمركز الأول في محور استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، بعد مشاركته في معرض الابتكارات العلمية 2024، الذي أقيم في جامعة بنها تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تحت شعار "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024"، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم الخميس، أن المشروع الفائز بعنوان "EyeMouse"، وهو مشروع يستهدف ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة، حيث يوفر لهم بديل لاستخدام التكنولوجيا الحديثة كاللابتوب بدون استخدام أيديهم حيث يعتمد المشروع على تحريك فأرة الحاسوب عن طريق استخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي والرؤية الحوسبية التي تحدد الاتجاه الذي ينظر إليه المستخدم، كما يستطيع المستخدم تفعيل بعض النقرات وخاصية التحدث إلى كتابه عن طريق بعض الإشارات بالعين.

وأشار إلى أن تنفيذ الطلاب لهذه المشروعات يأتي في إطار حرص الجامعة على تنفيذ الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي؛ كما يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 عن طريق تحسين جودة المعيشة للمواطنين.

ولفت إلى أن أعداد المتسابقين في الماراثون وصل إلى 423 متسابقًا، والفرق المشاركة إلى 144 فريقًا يمثلون 73 مؤسسة تعليمية مختلفة، وتأهل 32 فريقًا منهم للمرحلة النهائية من الماراثون.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على دعم الابتكار والبحث العلمي، وتمكين الطلاب من المشاركة في مثل هذه المسابقات لتعزيز قدراتهم الإبداعية والوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستدامة" مقدما التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، ومنسوبي كلية الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد الكلية، أن مشاركة الطلاب في هذا الماراثون العلمي يعد خطوة مهمة للربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة."

وأشار إلى أن الفريق الفائز من الكلية ضم الطالب أحمد مادح نوح بقسم علوم البيانات، والطالب عمرو رفعت الشافعي بقسم ذكاء الآلة، والطالب محمود طه متولي بقسم ذكاء الآلة.