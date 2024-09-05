واشنطن تتواصل مع الوسطاء وإسرائيل لدفع المفاوضات



أفاد البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن المنسق الأمريكي لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك تواصل مع مصر وقطر وإسرائيل للعمل على دفع مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قدما.

وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن تعتقد أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يمكن حلها، وتؤكد أن تركيزها ينصب على ذلك.

وأكد أنه لا توافق حتى الآن على مسألة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ضمن الاتفاق المرتقب، بالرغم من أنها مسألة أساسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التقارير التي أشارت إلى اقتراب إسرائيل بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة.

وأضاف نتنياهو، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "يمكن للناس الاحتجاج، لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة، بإشارة إلى المظاهرات المتواصلة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية".

ويأتي ذلك فيما يخشى نتنياهو تهديدات وزرائه بإسقاط الحكومة في حال قبول أي مقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود، يصرّ نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية ورفض الانسحاب من المناطق الحدودية في جنوب القطاع ووسطه، بينما تصر حركة حماس على إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.