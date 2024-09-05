وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ جولة إقليمية لبحث الهدنة في غزة: حل الدولتين الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الخميس، جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل بشكل خاص إسرائيل ورام الله، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين إن هذه الجولة تعد «الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى إسرائيل، والحادية عشرة في المجمل إلى الشرق الأوسط» منذ 7 أكتوبر.

وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها بيربوك في حين تكثف دول غربية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية الضغوط على حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على جثث 6 من الرهائن في نفق بجنوب غزة.

وقبيل مغادرتها برلين، قالت بيربوك: «يجب الاستمرار في توجيه كل الجهود نحو وقف إطلاق نار إنساني، مما يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، ويضع حدا للمذبحة، لأن لا حل عسكريا، سواء بالنسبة لغزة أو بالنسبة للوضع في الضفة الغربية».

وأكدت الوزيرة أن حل الدولتين هو في نهاية المطاف «الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وتستهل بيربوك جولتها في السعودية ثم الأردن. وستجري محادثات في هذين البلدين مع نظيريها، الخميس، قبل توجهها إلى تل أبيب.

وأضافت ديشاور أن محادثات وزيرة الخارجية في إسرائيل مع نظيرها يسرائيل كاتس، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ستركز، الجمعة، على «خطط وقف إطلاق النار الإنساني الفوري سعيا للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة».

ومن المقرر أن تلتقي بممثلين فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وكذلك مع رئيس الحكومة، محمد مصطفى، لمناقشة «سبل منع تصعيد العنف في الضفة الغربية».