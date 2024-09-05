- مصطفى بكري للرئيس السيسي: بغض النظر عن الموجوع اقتصاديا واجتماعيا الشعب كله معاك

أكد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمنى أن يقدم كل الأفضل للبلاد، مشيرا إلى أنه مثل رب الأسرة الذي يتمنى الخير لأولاده؛ ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة تمثل تحديا كبيرًا للدولة.

وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الخميس: "لازم تعرفوا أن القائد الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا أقولها كلمة حق ربنا سيحاسبني عليها؛ يتمنى أنه يعمل كل حاجة كويسة للبلد، أنت كرب أسرة تتمنى أولادك يكونوا أحسن حاجة في الدنيا؛ لكن الظروف الاقتصادية؛ لا تساعدك، كذلك الحال الدولة تواجه تحديات ومشاكل وأزمات".

وأضاف أن "صانع القرار في مصر يتمتع بالحكمة والانتماء والغيرة على الوطن ويتمنى تحقيق المستحيل"، مؤكدا أن الدفاع عن قضايا الأمة العربية ثابت من ثوابت الرئيس السيسي، معقبا: "مر علينا فترة كنا فيها لا نتكلم عن الأمة العربية ولا مسألة الانتماء القومي موجودة نهائيا على الإطلاق وكأننا غير معنيين بالموضوع".

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت خلال معرض مصر الدولي للطيران اتفاقية مع شركة صينية لتصنيع نظم دفاعية متطورة، واتفاقية أخرى مع شركة أمريكية لاعتماد مصنع محركات، معقبا: "كل هذا يقولنا إن البلد بتعدي للأمام لكن في ناس مش حاسة ويبدو أننا كإعلاميين مش عارفين نسوق كويس، قالها لي مواطن في محطة بنزين المشكلة إن كل مواطن شايف الحتة اللي اتصلحت عنده، لكن مش شايف الجهد الذي بدأ من توشكى مرورا بكل محافظات مصر".

وأعرب بكري، عن تفاؤله بالمستقبل، قائلا: "النهاردة أنت مش حاسس كويس لكن بكرا تحس به.. صبرا هنقف ونعدي الأزمة وعندنا أمل في بكرا؛ لكن المهم حاليا أمننا القومي وبلدنا وحدودنا من 7 آلاف سنة هذا الجيل الذي يواجه هذه التحديات يجب أن يخلد في التاريخ".

واختتم موجها رسالة إلى الرئيس السيسي قائلا: "أقولها للرئيس السيسي بغض النظر عن الموجوع اقتصاديا والموجوع اجتماعيا وغيره، بس الشعب المصري كله معاك، كله معاك في دفاعك عن الأمن القومي وحمايتك لبلدنا ودعمك المستمر لتطوير قواتنا المسلحة، وفي إيمانك بالهم القومي وبوعيك بكل ما يخص أمننا داخل مصر وخارجها".