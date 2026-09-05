رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتحاد في قمة الجولة بالدوري السعودي

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب الملك عبدالله الدولي في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

ويدخل النصر مباراة اليوم بالعلامة الكاملة، وبرصيد 12 نقطة، في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد المركز الثامن برصيد 8 نقاط فقط، من تعادلين وانتصارين.

ويبدأ النصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – عبد الإله العمري وسالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل – سامو كوستا و كينجسلي كومان.

الهجوم: ساديو ماني – جواو فيليكس و كريستيانو رونالدو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: بينتو - نادر الشراري - سعد الناصر - عواد آمان - عبد الله الخبيري - أيمن يحيى - سعد حقوي - سامي النجعي و عبد الله الحمدان.