تجديد حبس شقيقين في ابتزاز مواطنين عبر «فيسبوك» في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح ثانِ المنتزه، شرق الإسكندرية، السبت، تجديد حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإدارة صفحة على «فيسبوك» تتضمن مشاركات تفيد قدرتهما على تزوير وتقليد المستندات الرسمية، والشهادات الجامعية، وابتزاز المستخدمين بعد اختراق حساباتهم والحصول منها على صورهم الشخصية، نظير مقابل مادي.

كما تقرر حجز صاحب مقهى الانترنت «مقدم الخدمة للشقيقين» بتهمة مخالفة قانون الاتصالات، لحيازته «2 جهاز حاسب آلي (سيرفر) و4 جهاز راوتر، و2 موزع وصلات (سويتش)» توزيع على المواطنين.

وكان ضباط مباحث الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، تلقوا بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم في محافظة الجيزة؛ يُفيد تضرره من قيام مجهول بسرقة حسابه الشخصي على «فيس بوك» والتحصل منه على صور شخصيه له، ثم قام بتهديده وابتزازه بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى تحديد المتهمين وأماكن الأجهزة التي تم استخدامها في الواقعة، حيث يتخذان وصلة من «مقهى إنترنت» كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه، يقوم صاحبه بإنشاء شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على عدد من الأشخاص من بينهم المتهمين، نظير مقابل مادي بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات.

وبضبط المتهمين، في محل إقامتهما، وجدّ بحوزتهما «جهازي هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 1950 جنيه مصري، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب الخاص بالشاكي تتضمن عبارات تهديد وابتزاز بطلب مبالغ مالية.

وبتطوير الفحص ومناقشتهما تبين قيامهما بإنشاء وإدارة صفحات أخرى عبر «فيسبوك» يقوما من خلالهما بالاحتيال على المواطنين من خلال نشر مشاركات تتضمن إعلانات عن عروض وهمية بأسعار مخفضة، حيث يقوم الراغبين منهم بتحويل مبالغ مالية لهما.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيلاً فيما بينهما بغرض اختراق الحسابات الخاصة بالمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على صورهم الخاصة، وتهديدهم، وابتزازهم، وقيامهم بالنصب عليهم.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثانِ المنتزه، وتباشر النيابة العامة التحقيق.