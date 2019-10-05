ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، على أزمة محمود جنش حارس الزمالك مع مسئولي الأبيض على "السوشيال ميديا" ليس لها أي داعي.

وقال "ميدو" في تصريحاته تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "الزمالك أصبح يملك منظومة إعلامية تدار بشكل جيد، وأمير مرتضى يتعامل معها بشكل احترافي".

وأردف: "لا نريد لظهور موقف سلبي مؤخرا ينسينا كل هذه الايجابيات، وجنش عمره ما أتاخر على الزمالك، وطرح الأزمة بهذا الشكل على السوشيال ميديا خطأ ملوش لازمة".