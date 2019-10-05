الخارجية الأمريكية تستجيب لطلب مجلس النواب بشأن وثائق تحقيق عزل ترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إن وزارته استجابت لطلب من اللجان التي تجري تحقيقا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، فيما يتعلق بتقديم وثائق في إطار ذلك التحقيق.

وأصدرت اللجان التي تجري التحقيق، الذي أطلقه نواب ديمقراطيون، أمر استدعاء لبومبيو في موعد أقصاه يوم الجمعة.

وذكر بوميبو في مؤتمر صحفي باليونان: "بعثت وزارة الخارجية برسالة الليلة الماضية للكونجرس وهو ردنا المبدئي على طلب (تقديم) الوثائق".

واشتكى بومبيو من أن ذلك التحقيق "ضايق وأساء معاملة" موظفيه من خلال الاتصال بهم مباشرة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك ستظل وزارة الخارجية تفعل كل شيء يتطلبه القانون.

وأطلق الديمقراطيون بمجلس النواب تحقيقا بشأن مساءلة وعزل ترامب بعد أن كشف أحد المبلغين عن أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس السابق، ونجله "هانتر".

يشار إلى أن بايدن حاليا هو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب العام المقبل. وكان هانتر قد عمل في مجلس إدارة شركة "جاز هولدينج بوريسما" في أوكرانيا عندما كان والده نائبا للرئيس.

واعترف بومبيو بأنه استمع إلى المكالمة التي جرت في 25 تموز/يوليو بين ترامب وزيلينسكي.