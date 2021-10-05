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الإمارات تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها دون تأشيرة

بي بي سي
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 10:29 م

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة ابتداء من الأسبوع المقبل.

أعلن حساب تابع للحكومة الإسرائيلية على تويتر إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات لأغراض السياحية والأعمال بدءا من يوم الأحد المقبل.

وبحسب التغريدة المنشورة على حساب إسرائيل بالعربية فإن تأشيرة الدخول ستظل مطلوبة لأغراض التعليم والعمل والأغراض الدينية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقوم فيه وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، بزيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية قبل أكثر من عام.

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