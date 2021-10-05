الداخلية السعودية: إعدام مواطن أدين بالإرهاب

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم "القتل تعزيرا" الصادر بحق مواطن أدين بمشاركته في "خلية إرهابية" بمدينة الدمام، شرقي المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن "المدان أقدم على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والإعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة، والخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة (مولوتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم".

وأضافت أن "التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه".

وحذرت وزارة الداخلية "كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

ويرتفع بذلك عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 45 شخصا، بينهم امرأة.