التعاون الخليجي يدعو لتكثيف الجهود لرفع الأزمة الانسانية التي يعيشها الصومال

دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة تضافر الجهود وتكاتف المجتمع الدولي لرفع الأزمة الإنسانية التي يعيشها الصومال وتخفيف آثارها علي الشعب الصومالي وتداعياتها علي حقوق الإنسان.

كما دعت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ألقاها المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، لتعزيز الجهود وتكثيف الدعم الإنساني المقدم للصومال؛ سعيًا إلى تخفيف وطأة التحديات الإنسانية، وتعزيز حالة حقوق الإنسان.

وأكدت دول المجلس دعمها ووقوفها إلى جانب الصومال حكومةً وشعبًا، بما يحقق له الرخاء والاستقرار، ويضمن وفاءه بالتزاماته بموجب القانون الدولي، ويحفظ حقوق الإنسان فيه، مشيدة بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة الصومال لتحسين حالة حقوق الإنسان على أراضيها، وتعاونها الدائم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى حجم التحديات التي تواجه الصومال من تهديدات إرهابية، ومجاعة وجفاف شديد، ما يؤدي إلى عدم استقرار حقوق الإنسان.