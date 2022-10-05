مصرع مسن صدمته سيارة مسرعة في البدرشين

لقى مسن مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبوره الطريق أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين في الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي اتجاه مدينة أكتوبر بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

واصطدام سيارة ملاكي بشخص يبلغ من العمر 72 عاما، أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه متاثرا بإصابته التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على قائد السيارة المتسبب في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.