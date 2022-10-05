 مصرع مسن صدمته سيارة مسرعة في البدرشين - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

مصرع مسن صدمته سيارة مسرعة في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:44 م

لقى مسن مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبوره الطريق أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين في الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي اتجاه مدينة أكتوبر بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

واصطدام سيارة ملاكي بشخص يبلغ من العمر 72 عاما، أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه متاثرا بإصابته التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على قائد السيارة المتسبب في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك