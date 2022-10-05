اليمن: إقلاع رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى الأردن رغم انتهاء الهدنة

أفاد مصدر ملاحي في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن طائرة تجارية أقلعت من مطار صنعاء الدولي، متجهة إلى الأردن، رغم انتهاء الهدنة في البلاد.



وقال المصدر الملاحي العامل في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من المطار صباح اليوم في طريقها إلى العاصمة الأردنية عَمَّان".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الطائرة تحمل 280 راكبا يمنيا"، متوقعا تمديد الهدنة في البلاد، بعد أن تم السماح باستمرار الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.



وانتهت الهدنة في اليمن، مساء الأحد الماضي، دون إعلان تمديدها، وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها، تمهيدا لسلام دائم في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من سبع سنوات.