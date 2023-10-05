مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتهم الحوثيين باستمرار رفض تجديد الهدنة

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، جماعة الحوثيين، برفض تجديد الهدنة في البلاد، مشددا على دعمه للمبادرات الرامية إلى إحلال السلام كافة.

وأوضح العليمي، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، بالعاصمة السعودية الرياض، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية، وسلطنة عمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد العليمي، في اللقاء على "انفتاح مجلس القيادة الرئاسي مع كل المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا".

وتحدث العليمي عن "تعنت المليشيات الحوثية إزاء مساعي السلام، بما في ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وعروضها العسكرية بالأسلحة الإيرانية، وتهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن"، وفق البيان.

من جهته، أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وإصلاحاتهما الاقتصادية والمؤسسية في مختلف المجالات.

وأشاد وفق البيان "بالتعاطي الرئاسي والحكومي الإيجابي مع الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الانسانية، واحياء مسار السلام في اليمن".

يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع مرور عام على انتهاء هدنة رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وانتهت مطلع أكتوبر 2022، بعد أن استمرت 6 أشهر.