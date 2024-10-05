 رونالدو يقود هجوم النصر لمواجهة العروبة بالدوري السعودي - بوابة الشروق
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رونالدو يقود هجوم النصر لمواجهة العروبة بالدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 5:34 م

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الذي سيخوض مواجهة العروبة مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق النصر نظيره العروبة على ملعب الأول بارك، في السادسة والربع من مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- إيميريك لابورت- نواف بوشل.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مارسيلز بروزوفيتش.

الهجوم: أنديرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.


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