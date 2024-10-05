سوسن بدر تروي قصة إعجابها بابن الجيران ومقابلته صدفة بعد أن أصبحت جِدة

كشفت الفنانة سوسن بدر عن مصادفتها لحبها الأول بعد سنوات طويلة وهي حفيدة، قائلة إنها كانت تقيم في شارع السرايات بالعباسية، وكانت معجبة بجارها الذي كان يسكن أمام منزلها.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "Sold Out" عبر شاشة "cbc": "كنت أسمع أغنية أنت عمري.. وأقعد أتفرج عليه من بعيد وهو ساكن قصادي".

وأوضحت أنها التقت به صدفة بعد سنوات طويلة برفقته زوجته ومجموعة أطفال بينما كانت هي تشتري طلبات لأحفادها.

وقالت: «أول ما قابلته قلت أنا شفت الشكل ده، لكن مش عارفة شفته فين، بعدها هز لي رأسه، قلت له أهلا وسهلا، افتكرته حد يعرفني، فقال لي: أنت مش فاكراني؟ قلت له: لأ، قال لي: أنا فلان، فضلت أنظر له كده شوية، وانبسطت والله إني شفته جدًا«.

وأكدت أن الحب الأول لا يمكن نسيانه، مشيرة إلى أنه "ليس حقيقيًا جدا"، كما قال الكاتب إحسان عبد القدوس.

ورأت أن "الزواج ليس بالمفيد أو المضر بل هو قسمة ونصيب"، موضحة أن الزواج تجربة شخصية، قد يراها البعض مؤذية، وقد ينجح آخرون في التعامل معها مهما كانت صعبة، مضيفة أن البعض قد لا يواجه مشاكل حقيقية؛ لكنه ببساطة لا يرغب في الاستمرار.