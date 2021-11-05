الخارجية الفلسطينية تدين حملات «التحريض» لليمين الإسرائيلي الداعية لهدم الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملات "التحريض العنصرية" التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تابعة للجماعات اليهودية الداعية لهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة لبناء "الهيكل اليهودي" في شرق القدس.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن أخر هذه الدعوات كانت نشر مقاطع فيديو تظهر بناء "الهيكل المزعوم" مكان قبة الصخرة، وتحرض بشكل علني على مزيد من الاقتحامات، وتدعو الى أوسع مشاركة فيها.

وأضافت أن "هذه الحملات تترافق مع تصعيد واضح في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وارتفاع أعداد المتطرفين المشاركين فيها بحماية قوات الاحتلال وشرطتها".

وحذرت الوزارة من "خطورة هذه الحملات التحريضية المتواصلة، أو المرور عليها أو التقليل من جديتها، أو التعامل معها كحملات باتت روتينية ومألوفة لأنها تتكرر يوميا، وبالتالي لا تستدعي وقفة جادة تجاه مخاطرها وتداعياتها".

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الحملات "العدوانية"، مؤكدة أن "صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته وتخليه عنها، يشجع إسرائيل في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وعملياتها التهويدية في القدس".