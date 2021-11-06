مؤشر داكس الألماني يعزز ارتفاعه بعد البيانات المتفائلة لتقرير الوظائف الأمريكية

عزز مؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة ارتفاعه اليوم الجمعة، بعد صدور تقرير الوظائف الأفضل من المتوقع في الولايات المتحدة.

وكان المؤشر القياسي قد ارتفع إلى حوالي 085ر16 نقطة خلال يوم التداول قبل أن يتباطأ الزخم.

وفي النهاية، أظهرت لوحة النتائج أعلى مستوى لها على الإطلاق مع حدوث زيادة بنسبة 15ر0 % إلى 36ر16054 نقطة. وارتفع مؤشر داكس بنسبة 33ر2 % في الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر إم داكس لأكبر 50 سهما متوسط الحجم بنسبة 16ر0 % إلى 44ر35823 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الحد الأقصى لمؤشر إس داكس الصغير إلى رقم قياسي آخر خلال اليوم لكنه أغلق منخفضا بنسبة 68ر0 %.

وشهدت العديد من الشركات المدرجة على مؤشر داكس مكاسب قوية في سوق الأسهم اليوم الجمعة، حيث ارتفعت أسهم شركة تصنيع المحركات "إم تي يو " بنسبة 5ر6 %، بينما ارتفعت أسهم إيرباص بنسبة 6ر4 % وسجل سهم لوفتهانزا ارتفاعا بنسبة 1ر6 % على مؤشر إم داكس.

وكان السبب في الارتياح الذي ساد قطاع الطيران تداول أنباء عن دواء فعال لكوفيد-19 طورته شركة فايزر.

بيد أن هذا أدى إلى هبوط مخزونات الأدوية في جميع أنحاء أوروبا. وارتفعت أسعار أسهم شركة سارتوريوس المصنعة للمعدات المختبرية إلى أكثر من 600 يورو للمرة الأولى في تاريخها قبل الإعلان عن تلك الأخبار، ولكن تم بيعها بعد ذلك.

وفى النهاية كان سارتوريوس أكبر الخاسرين في مؤشر داكس بانخفاض بلغت نسبته 8ر7 % .

وكان سارتوريوس قد شهد مؤخرا طفرة في الطلب من الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا واختبارات كوفيد-19. ويمكن أن يكون للأدوية المضادة للفيروس تأثير سلبي على أعمال الشركة.