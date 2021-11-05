الكنيست الإسرائيلي يقر موازنة عام 2022 بعد جلسة ماراثونية

صوت البرلمان الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لصالح الموافقة على موازنة الحكومة المقترحة لعام 2022، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأقر الكنيست، بعد جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل، موازنة الدولة لعام 2022 لتصبح قانونًا بأغلبية 59 صوتا مقابل رفض 56 صوتا.

وبدأت المناقشات يوم الخميس حيث أقر الكنيست ميزانية عام 2021 لتصبح قانونا بأغلبية 61 صوتا، مما يمنح إسرائيل ميزانية جديدة لأول مرة منذ أذار/مارس 2018 وتجنبها الحاجة إلى إجراء انتخابات جديدة.

وكانت الموافقة على الميزانية خطوة حاسمة لاستمرار الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت في السلطة.

وكان من شأن عدم تمرير الموازنة بحلول 14 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، أن يجري حل البرلمان تلقائيا، ما يؤدي بالتالي إلى إجراء انتخابات جديدة بعد 90 يوما.

وفي تغريدة له، وصف بينيت بعد تصويت الكنيست بالموافقة على ميزانية 2021 بأنه "يوم عيد بالنسبة لإسرائيل".

وفشلت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي استمر في المنصب لفترة طويلة، في الحصول على موافقة الكنيست على موازنة. وتم حل الكنيست قبل وقت قصير من نهاية العام، ثم تمت الدعوة إلى الانتخابات في آذار/مارس، لتشكيل الحكومة الحالية.

يشار إلى أنه منذ إقرار آخر موازنة في آذار/مارس 2018 لعام 2019- تلتزم إسرائيل بميزانية العام السابق.