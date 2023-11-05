إسرائيل تقطع الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الثالثة

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكل أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الوزارة وشركة الاتصالات، بالتزامن مع كثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الأحد، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت الوزارة، "الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة".

بينما قالت شركة الاتصالات، "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".

والأربعاء، عادت شبكات الاتصالات الأرضية والثابتة والمتنقلة والإنترنت إلى قطاع غزة، بشكل تدريجي، بعد انقطاع استمر قرابة 12 ساعة.

وفي 27 أكتوبر المنصرم، قطعت إسرائيل خدمات الاتصالات بأنواعها عن قطاع غزة لـ36 ساعة متواصلة، قبل أن تعيد وصلها مرحلة أخرى.

والأربعاء الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، الأربعاء، مصر تفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود قطاع غزة.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9770 فلسطيني، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما قتل 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.