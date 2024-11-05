أكد بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، ذكي للغاية، ويجب على إدارة الريدز عرض أفضل الخيارات عليه من أجل إقناعه بالتجديد.

قال بول مكارثي في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" أعتقد أن محمد صلاح لاعب ذكي جدا واستغل موقف ليفربول على طاولة المفاوضات وموقفه أقوى كثيرا مما كان من قبل.. ويجب على ليفربول أن يعرض أفضل الخيارات على صلاح من أجل إقناعه بتجديد عقده لمواسم آخرى".

أضاف:" يجب أن يبقى محمد صلاح مع ليفربول أو ربما أن يخوض تجربة احترافية آخرى سواء في الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي وسيكون نجما كبيرا هناك".

أشار مكارثي:" محمد صلاح حالة خاصة جدا عن الكثير من اللاعبين نظرا لسنه ولياقته البدنية فهو لاعب أصبح أقوى بكثير مما كان من قبل ولا أعتقد أنه سيتم تجديد عقده لموسم واحد والأمر الآن بيد إدارة نادي ليفربول".

أوضح:" لا أعتقد أن صلاح قد ينضم لأي ناد آخر في الدوري الإنجليزي ولن يلعب سوى لليفربول وقد يكون الدوري الأمريكي هي وجهته المقبلة بجانب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي".

أتم:" محمد صلاح لم يكن أفضل من فينسيوس ، والأمر كان عادلا في جائزة البالون دور فيما يخص تتويج رودري بالجائزة خصوصا بعد تتويجه بلقب يورو ٢٠٢٤ مع منتخب إسبانيا".