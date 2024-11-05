رئيس البيت الفني للمسرح: مسرح مصر جاهز للعمل وافتتاحه قريبا

تفقد المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الثلاثاء، في أولي زياراته الميدانية للمواقع الجديدة التابعة لبيت المسرح "مسرح مصر"، أحدث دور العرض المقرر افتتاحها فور الانتهاء من كامل أعمال المشروع وفقا لتوجيهات وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، فيما يتعلق بمتابعة المشروع للعمل على سرعة تشغيله.

يذكر أن مسرح مصر بشارع عماد الدين بوسط القاهرة، يعد من أحدث دور العرض التي تتبع البيت الفني للمسرح.

وجه "عطوة"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من المشروع كاملًا للتمكن من افتتاحه واستقبال العروض المسرحية الجديدة وفقا لخطة عمل ذات طبيعة خاصة تتناسب والمسرح المجهز بأحدث التقنيات الفنية، لافتًا إلى تميز موقعه الجغرافي.

وأكد المخرج هشام عطوة، الذي تولى رئاسة البيت الفني للمسرح قبل أيام، أهمية العمل مستقبلًا على إضافة المزيد من دور العرض المسرحي الجديدة للخدمة تنفيذا لسياسات وزارة الثقافة الهادفة إلى انتشار الخدمة الثقافية.