تهديد إيراني جديد بحق الرد على الهجمات الإسرائيلية

- والجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بتعزيز نظم الدفاع الجوي الصاروخي

شدد وزير خارجية إيران عباس عراقجي، على حق بلاده في الرد على إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في 26 أکتوبر الماضي ، مؤكداً : "كيفية وتوقيت الرد يعتمد على قرار البلاد وسيتم تنفيذه بشكل مناسب وفقًا للظروف الزمنية".

وقال عراقجي، في مقابلة أجرتها القناة الأولى في التليفزيون الإيراني ونشرتها وكالة الأنباء الإيرانية: "كررت رسالة موجهة إلى الكيان الصهيوني عدة مرات خلال زياراتي الإقليمية، وهذه الرسالة هي أن لا تختبروا إرادتنا، إذ إننا تجاوزنا الاختبار بنجاح".

وأوضح أن إيران لا تعير قيمة كبيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية ومن سيُنتَخب، مؤكدا أن هذه الانتخابات لا تاثير لها على مواقف ايران المبدئية.

وقال عراقجي: إن عملية "الوعد الصادق 2" كانت عملية دفاعية بالكامل ضد العدوان علينا استناداً إلى حق الدفاع المشروع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحد، مؤكداً "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخذ قرارات انفعالية، وكلما أصابتنا ضربة نختار الرد المناسب بتفكير ذكي وحكيم".

في سياق متصل رفع الجيش الإسرائيلي درجة تأهبه أمام التقديرات الأمنية بإمكانية شن طهران هجوما ردا على الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية- حسب موقع الجزيرة.

وذكر تقرير نشره موقع "والا" العبري، أن الجيش يقوم بتقييمات يومية للوضع ويحافظ على جاهزية عالية، خاصة في مجالات الدفاع الجوي ونظام التحكم، وذلك تحسبا لأي هجوم قد تشنه إيران أو الجماعات المتحالفة معها في المنطقة.

ويقود أمير برعام نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جهودا لتعزيز التنسيق مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) تحسبا لسيناريوهات تصعيدية متعددة، ويشمل التعاون العسكري نشر مئات الجنود الأمريكيين ضمن نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" المتمركز في إسرائيل، مما يضيف طبقة دفاعية جديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وذكر موقع الجزيرة عن مسئولون إسرائيليون أن القوات تظل على استعداد لمواجهة أي هجوم من جبهات متعددة، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق، وليس بالضرورة من داخل الأراضي الإيرانية نفسها، كما لا تستبعد الاستخبارات الإسرائيلية احتمالية قيام إيران بمحاولة اغتيال شخصيات إسرائيلية بارزة داخل وخارج إسرائيل.