أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، أن تفوق الزمالك في المواجهات السابقة بين الفريقين يعود إلى ظروف كل مباراة، مشددًا على جاهزية فريقه للمنافسة بقوة على لقب السوبر المصري.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جئنا إلى أبو ظبي من أجل المنافسة الجادة على لقب السوبر المصري وتحقيق البطولة، لاستكمال المسيرة المميزة التي يقدمها بيراميدز هذا الموسم. نحترم نادي الزمالك بكل تأكيد، فهو يضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، لكننا في حالة فنية ومعنوية جيدة ونركز بقوة على الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف:"تفوق الزمالك علينا في المواجهات السابقة كان بسبب ظروف خاصة بكل مباراة، ونسعى هذه المرة لتغيير الصورة وتحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للنهائي".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وبالطبع أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت".

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، وتُقام جميع مبارياتها في أبو ظبي بالإمارات.

ويلتقي في نصف النهائي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه بيراميدز نظيره الزمالك، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم الأحد المقبل.