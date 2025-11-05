الأهلي صاحب الرقم القياسي يبحث عن رقم لم يتحقق من قبل في السوبر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ، الخميس، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتستضيف مدينة أبو ظبي النسخة الثالثة من السوبر المصري بشكله الجديد بمشاركة 4 أندية، حيث يجمع نصف النهائي الثاني بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء اليوم كذلك، على ملعب آل نهيان.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف استعادة النتائج الإيجابية بعد التعادل مرتين تواليا أمام بتروجت والمصري في أخر ظهور له في الدوري.

كما تمثل البطولة أهمية خاصة للمدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، والذي يبحث عن أول لقب له مع الأهلي لتقديم أوراق اعتماده أمام جماهير الفريق.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لألقاب السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، يليه الزمالك برصيد أربع ألقاب فقط.

ومن أصل 22 بطولة للسوبر المصري، والتي انطلقت موسم 2001-2002، خاض الأهلي البطولة في 19 نسخة، حقق اللقب 15 مرة وجاء في المركز الثاني في 4 مرات.

ويبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب للمرة الـ20، والخامسة تواليًا، حيث حقق اللقب في آخر 4 نسخ أمام كلٍ من الزمالك مرتين، بيراميدز ومودرن سبورت.

كما يبحث الأهلي عن إنجاز جديد لم يتحقق من قبل، وهو التتويج باللقب في خمس نسخ متتالية، بعدما كرر الفوز في أربع نسخ في 3 مرات سابقة، من 2005 إلى 2009، ومن من 2010 إلى 2016، وأخيرًا من من 2021 إلى 2024.