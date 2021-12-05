البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين 4 طائرات مسيرة على جنوب السعودية

أدان البرلمان العربي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مسيرة على المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، محذرا من تداعيات ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية كونه يقوض فرص السلام ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد البرلمان العربي - في بيان صحفي اليوم الأحد - على أن قيام ميليشيا الحوثي بهذه الأعمال الجبانة يمثل خرقا واضحا لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار، مضيفا أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، مؤكدا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.