التحالف العربي: مقتل 115 حوثيًا في مأرب والجوف باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقودة السعودية، في بيان اليوم الأحد مقتل 115 حوثيًا في مأرب والجوف اليمنيتين.

وأعلن التحالف في البيان عن تنفيذ 19عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف إن "العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 115 عنصرًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب والجوف".

وأكد التحالف أن "العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية"، مشيرًا إلى "دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي".

وأعلن تحالف في وقت سابق الأحد، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة.

كما أعلن التحالف مساء أمس السبت، "تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء".

وأكد التحالف "تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض في صنعاء ومخازن تموين للجبهات".