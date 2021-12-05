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عامل يقيد زوجته بالحبال ويعتدى عليها بالضرب حتى الموت في المنيرة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 2:36 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بتقيد زوجته والتعدي عليها ضربا حتي الموت بسبب خلافات زوجية داخل مسكنهما، بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة، ونقلت الجثة إلى المشرحة.

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مقيدة بالحبال وبها آثار تعذيب، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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