استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، 600 سائح من مختلف جنسيات العالم، ويهبط اليوم 500 سائح من أعلى قمة جبل موسى بعد قضاء ليلة على قمة الجبل للاستمتاع بمشهد شروق وغروب الشمس.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت أمس 500 سائح من مختلف الجنسيات، وجرى تفويجهم في مجموعات كل مجموعة تحت قيادة دليل بدوي، وصعودا لقمة جبل موسى للاستمتاع بالأجواء الشتوية الخاصة التي تميز المدينة عن غيرها، مشيرًا إلى أنهم جميعًا في طريقهم لرحلة الهبوط، ويستعد الدير لاستقبالهم لزيارة المعالم السياحية التي يضمها الدير.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق"، أن المدينة استقبلت اليوم 600 سائح وجار تفوجيهم، وتوضيح قواعد وأساسيات رحلة الصعود إلى جبل موسى.

وأكد أن المدينة تشهد إقبالا سياحيا من قبل الأجانب الذين تقتصر زيارتهم للمدينة على مدار 24 ساعة فقط، ويتضمن برنامجهم السياحي الصعود إلى قمة جبل موسى وقضاء الليل عليه ثم الهبوط بعد شروق الشمس؛ لزيارة الدير ثم المغادرة مرة أخرى للاستمتاع بالمنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة.

وأشار إلى أن السائحين الذين يتوافدون إلى المدينة ليس محبي السياحة اليومية فقط، ولكن يوجد مئات السائحين الذين يقضون بالمدينة أكثر من أسبوع، وهؤلاء من محبي سياحة اكتشاف الطبيعة والمغامرة، وهم يفضلون التجول داخل جبال ووديان المدينة بصحبة دليل بدوي، والذي يقوم بدوره بإعداد كميات كبيرة من الطعام، والذي يتضمن المعلبات الغذائية، ودقيق لعمل خبز "الفراشيح" خلال عمليات التخييم داخل الأودية وبالقرب من مناطق ينابيع المياه.

وأضاف أنه يجري تأمين سياحة التخييم على أعلى مستوى، حيث يقوم الدليل البدوي بتحديد أيام التخييم والأماكن التي من المقرر التجول بها، وموعد العودة وذلك للجهات الأمنية، حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات الأمنية في حالة عدم وصولهم في الموعد المتفق عليه.

وأشار إلى أن حالة الطقس بالمدينة مستقرة تصل درجة الحرارة بالمدينة الآن 7 درجات مئوية، وتصل وقت الظهيرة إلى 12 درجة مئوية، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع حلول الليل حتى تتراوح بين 5 إلى 4 درجات مئوية بالمدينة، بينما تصل فوق قمة جبل موسى في بداية الليل 1 تحت الصفر، وبعد منتصف الليل 2 تحت الصفر، لذا يجري التأكيد على السائحين بارتداء ملابس ثقيلة خلال فترة تواجدهم على قمة الجبل، وتناول المشروبات الدافئة بكميات كبيرة.