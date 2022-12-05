إعادة انتخاب رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو لولاية ثانية



انتخب وزراء مالية الدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو، اليوم الاثنين، وزير المالية الايرلندي باسكال دونوهو رئيسا للجنة مجموعة اليورو لولاية ثانية مدتها عامان ونصف العام.



وفي بيان لإعلان إعادة انتخابه، تعهد دونوهو بأن يكون "وسيطا نزيها ومخلصا" في المفاوضات، مضيفا في تغريدة أنه ممتن للثقة التي منحت له.



وانتخب وزراء مالية منطقة اليورو دونوهو أثناء اجتماع في بروكسل لمناقشة خطط الميزانية لدول اليورو الـ 19 للعام المقبل بعد تحليل من المفوضية الأوروبية.



وجاء انتخاب الرئيس الحالي دونوهو لولاية جديدة بدون معارضة ليظل على رأس مجموعة اليورو المؤثرة، التي تجمع وزراء مالية دور منطقة اليورو.