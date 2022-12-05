شهدت فعاليات اليوم الأول لمهرجان "أيام قرطاج المسرحية" في دورته الـ23، 13 عرضا مسرحيا، من بينها عرضين ضمن قسم "مسرح الحرية"، الذي يتضمن إنتاجات مسرحية للمؤسسات السجنية والإصلاحية، وهما: "انهيار" لسجن برج الرومي، ويرصد الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى الجنون، و"ستار العيوب" لسجن المرناقية، ويناقش عددا من الظواهر الاجتماعية.

ويهدف قسم "مسرح الحرية" إلى تمكين نزلاء السجون ومراكز الإصلاح والإدماج من عرض أعمالهم المسرحية أمام جمهور أيام قرطاج المسرحية.

ويضم القسم في هذه الدورة 12 عرضا مسرحيا، وهي: "ستار العيوب، حكمة مجنون، XY، خضرا، علاش هكة، انهيار، غالية، ترهويجة، بالسلامة، أون بان، هذا بختى، وانفصام".

وتستمر فعاليات مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، الذي ترأسه الفنانة نصاف بن حفصية، حتى 10 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 82 عرضا مسرحيا من 23 دولة.