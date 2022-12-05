قال الإعلامي أحمد موسى، إن محور التعمير في الإسكندرية كان يطلق عليه اسم «محور الموت» سابقًا؛ بسبب كثرة الحوادث التي يشهدها.



وأشاد خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المحور وإطلاق اسم المشير فؤاد أبو ذكري عليه، قائلًا إن المنطقة بعد التطوير، أصبحت متكاملة.



وأشار إلى أن المنطقة تضم الآن خدمات صناعية وتجارية وترفيهية، وأماكن للمعارض والمطاعم، مضيفًا: «والله لما وصلنا في السادسة والنصف من صباح اليوم، اتمشينا شوية أنا ونشأت اليهي عشان نتفرج، وسألنا اللي اتعمل ده إمتى وإزاي؟».



وأكد أن المحور نفذ بجودة عالية، معقبًا: «اتعمل بجودة عالية بمعنى الكلمة، الدولة مش بتعمل حاجة وخلاص، لازم تعمل الحاجة الصح، كما قال الرئيس السيسي، في تصريحاته اليوم».



وتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة، ممثلة في الهيئة الهندسية، على دورها في تطوير المحور، بالتعاون مع مجموعة من الشركات المصرية الوطنية، مشيرًا إلى أن المحور أتاح 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.



ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.