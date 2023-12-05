كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن كواليس تكليفه بتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم.

وأوضح خلال حوار خاص له على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أنه تلقى نبأ تكليفه بوزارة التربية والتعليم بمسئولية كبيرة للغاية، نظرا لعلمه بالتحديات الموجودة بهذا الملف، موضحا أنه عمل رئيسا لقطاع التعليم العام، ثم نائبا لوزير التربية والتعليم منذ عام 2015.

ولفت إلى أن أول جلسة جمعته مع الدكتور مدبولي رئيس الوزراء، بعد توليه حقيبة الوزارة، تحدث معه أن هناك مشكلة في قناعة المجتمع المصري بالتغيير وأنه يريد منه العمل عليها وإكمال التطوير بالوزارة لأنه يخص الدولة وليس الوزير، مؤكدا أن هذه أهم النقاط التي تحدثا فيها.

وأشار إلى أن أول اجتماع له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حلفه لليمين، حثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير، ولا بد من أن تشعر الأسرة أن الدولة تعمل لها، كما طالبه بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

وتابع: «الرئيس قال لي نريد تعليما وبناء شخصية الطلاب، وإخراج جيل قادر على تحمل المسئولية»، منوها بأن الرئيس كلفه بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين لأنهم قاطرات التقدم، مشيرا إلى أنه تم العمل على كل هذه التكليفات.