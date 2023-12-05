الكشف عن تفاصيل ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2024

كشف الاتحادان الأمريكي الجنوبي والشمالي، عن تفاصيل ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2024، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف 14 مدينة أمريكية منافسات البطولة الصيف المقبل، فيما تقام منافسات الدور قبل النهائي في شرق رازرفورد بولاية نيو جيرسي، وشارلوت في ولاية كارولينا الشمالية، فيما تقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو في ميامي بولاية فلوريدا.

وأعلن اتحادا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، اليوم الاثنين، عن المدن المستضيفة للبطولة التي يشارك بها 16 فريقا.

وستقام مباريات دور الثمانية أيام الرابع من يوليو في هيوستن، والخامس من الشهر ذاته في أرلينجتون بولاية تكساس، والسادس من الشهر ذاته في أريزونا ولاس فيجاس.

وستقام مباريات الدور قبل النهائي في نيوجرسي يوم التاسع من يوليو وفي شارلوت باليوم التالي، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في شارلوت يوم 13 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة يوم الخميس المقبل في ميامي.