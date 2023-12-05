فتح: الممارسات الإسرائيلية بالضفة تجعل إزالة السلطة الفلسطينية أسرع من تفكيك حماس بغزة

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، إن إسرائيل تتحدث عن أنها تهدف لإزاحة حركة حماس من غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الوسائل العسكرية التي تستخدمها إسرائيل لإزاحة حماس من غزة لن تنجح.



وأوضح أنّ حماس موجودة تحت الأرض وليس فوقها، لكنه ذكر أن الممارسات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يُرجح لها أن تنجح في إزالة السلطة قبل أن تنجح في هدفها الخاص بإزالة حماس من غزة، وهو هدف وصفه بالمكذوب.



وأكد أن الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، وتقطيع أواصر التواصل بين مدن ومحافظات الضفة الغربية والضغط المالي الجنوني والتحريض الإسرائيلي المستمر على السلطة الفلسطينية في الإعلام الغربي، كفيل بإسقاط السلطة الوطنية.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.