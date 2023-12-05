ارتفعت حصيلة الشهداء بالمجزرة التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة أبو مصبح في دير البلح وسط قطاع غزة، إلى 45.

ونقلت وكالة «شهاب»، تصريحات المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى لـ«الجزيرة مباشر»، اليوم الثلاثاء، والتي أكد فيها ارتقاء 45 شهيدا وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو مصبح في دير البلح.

ولليوم الـ60 يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل الفلسطينيين المأهولة، وتدمير مربعات سكنية وارتكاب مجازر بحق المدنيين، بلغ عدد هذه المجازر، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكثر من 1456 مجزرة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأفاد شهود عيان بأن طيران العدو قصف منزلا لعائلة أبو مصبح في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفًا عنيفًا وأحزمة نارية ليل أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 15899، 70% منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي المدمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.