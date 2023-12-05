 أمير قطر: شعوب العالم تتساءل عن معنى المجتمع الدولي وسبب تخليه عن أطفال فلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير قطر: شعوب العالم تتساءل عن معنى المجتمع الدولي وسبب تخليه عن أطفال فلسطين

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 12:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 12:45 م
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إنّ الشعوب حول العالم تتساءل عن معنى المجتمع الدولي وسبب تخليه عن أطفال فلسطين.

وأضاف خلال كلمته في القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن مصطلحات ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين أصبحت من أكثر التعبيرات رواجا، ما يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية (على غزة).

وجدّد التعبير عن إدانة بلاده لاستهداف المدنيين من كل الجنسيات والقوميات والديانات، والتشديد على ضرورة توفير الحماية لهم وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.

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