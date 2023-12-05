العروض التونسية تسيطر على فعاليات ثاني أيام قرطاج المسرحية

سيطرت العروض التونسية على فعاليات الليلة الثانية من مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ٢٤، إذ كان الجمهور على موعد مع ٥ مسرحيات، هي: "خمسة على خمسة" للأسعد حمدة، و"حلمت بيك لبارح" للبنى مليكة وإبراهيم جمعة، و"آخر البحر" للفاضل الجعايبي، و"رهاب" لمؤيد الغزواني، و"اليوم تسأل" لسامي جويني.

كما شهدت الليلة الأولى من المهرجان عروض عربية وعالمية متنوعة، من بينها: العرض الجزائري "تراب الجنون" لحسين مختار، والعرض السعودي "الخنزير" لسيد ماجد السيهاتي، والعرض اللبناني "إذا هوى" لعلي شحرور، والعرض الإيطالي "بلا عنوان" لروميو كاستيلوتشي، والعرض الفرنسي "كتاب الأدغال" لروبرت ويلسون.

جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا من ٢٨ دولة.