نعيم قاسم: إيران تدعم متضرري العدوان في لبنان بـ 14 ألف دولار لإيجار منازل بديلة

أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن تقديم مساعدات مالية لأصحاب المنازل المهدمة كليا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وذلك لتغطية تكاليف إيجار مساكن بديلة لمدة عام أو أكثر حتى يتم ترميم منازلهم أو إعادة بنائها.

وقال خلال كلمة متلفزة، مساء الخميس، إن قيمة المساعدة 14 ألف دولار لسكان بيروت وضواحيها، و12 ألف دولار أمريكي لسكان المناطق الأخرى؛ لتغطية نفقات الإيجار والأثاث لمدة عام.

وأعلن عن تشكيل لجان متخصصة لتقييم الأضرار الناجمة عن العدوان، مشيرا إلى أن التمويل المخصص لهذه المساعدات يأتي بأغلبه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في إزالة الأنقاض ومعالجة البنية التحتية المتضررة، ووضع برنامج للترميم وإعادة بناء المنازل.

وأعرب عن استعداد حزب الله للتعاون مع الحكومة يد بيد في هذا الملف، داعيا في الوقت ذاته الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.