أظهرت أرقام منشورة في خدمة التتبع المالي التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)(FTS)تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر دعماً لسكان قطاع غزة منذ نشوب الصراع وحتى نهاية نوفمبر 2024، بقيمة بلغت 828 مليون دولار، وبنسبة 42% من مجمل المساعدات المقدمة.

وقد سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء دفعة جديدة من سيارات الإسعاف الحديثة والمُجهزة إلى مستشفيات قطاع غزة، لدعم القطاع الصحي الذي يعاني من ضغط كبير جراء الأوضاع الإنسانية الراهنة والتحديات المتزايدة في تقديم الخدمات الصحية بعد تعطل مئات سيارات الإسعاف.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية ، وشملت الدفعة سيارات إسعاف حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بهدف تلبية احتياجات المستشفيات الأساسية، ونقل المصابين وتقديم الرعاية العاجلة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي بعد تدمير العديد من سيارات الإسعاف وتوقف العديد منها عن العمل.

ووفقا لـ"وام" فإن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام الإمارات بدعم القطاع الصحي في غزة وتخفيف معاناة السكان.

وفي وقت سابق، قدمت عملية "الفارس الشهم 3" سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، لإسعاف الحالة الصحية الكارثية في ظل الحرب على غزة.