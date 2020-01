تتسارع التطورات إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية نفذتها بالقرب من مطار بغداد الدولي، مساء الخميس الماضي.

احتدمت التوترات بين طهران وواشنطن، لتنشب حرب كلامية بين الطرفين، مفادها التهديد والوعيد بقيام حرب ضارية، في حال أقدمت إيران على الانتقام بضرب أهداف أمريكية ردا على مقتل سليماني.

وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، مهددا إيران، بأنه في حال بدئها الهجوم ضد أفرادا أو أهدافا أمريكية، فسوف ترسل لها واشنطن قواتها المسلحة بأحدث التكنولوجيا لتوجيه ضربات مباشرة لها.

وجاء في تغريدة ترامب: "تتحدث إيران بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول والمصالح الأمريكية كانتقام لتخليصنا العالم من زعيمهم الإرهابي قاسم سليماني.. لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا ، ويستعد لضربات إضافية في مواقع أخرى فيما لم يصدر من إيران لسنوات عديدة إلا المشاكل.. وهذا بمثابة تحذير، أنه إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أصول أمريكية، فسنستهدف 52 موقعًا إيرانيًا وإيران نفسها، ستضرب بسرعة كبيرة وبضراوة.. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات".

