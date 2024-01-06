 بعد تدخله لإسعاف شقيقه عماد.. عمرو أديب لباسم يوسف: ليك دين في رقبتي - بوابة الشروق
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بعد تدخله لإسعاف شقيقه عماد.. عمرو أديب لباسم يوسف: ليك دين في رقبتي

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 12:33 ص | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 12:34 ص
وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر للإعلامي الساخر باسم يوسف، بعدما تدخل بإجراء إسعافات طبية عاجلة للكاتب الصحفي عماد الدين أديب بعد أزمة صحية ألمت به.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، إن شقيقه عماد كان يدير جلسة في المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، وتعرض لأزمة شبه قلبية، وكان يوسف حاضرا في هذه الجلسة.

وأضاف أن يوسف تدخَّل فورا بإجراء إسعافات أولية لشقيقه، قُبيل نقله لمستشفى راشد لتلقي العلاج هناك.

وتابع: «علاقتي أنا وباسم ليست جيدة جدا لكن أُكن له كل الاحترام على اللي عمله، وأظن إن هذا الموقف بالنسبة ليا هشيله لباسم في رقبتي».

واستكمل: «يوم ما باسم يحتاج حاجة له دين في رقبتي».

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