 وزير خارجية تركيا يؤكد خلال لقائه مع بلينكن ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية تركيا يؤكد خلال لقائه مع بلينكن ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري في غزة

وكالات
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 4:55 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 4:55 م

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

وناقش الجانبان ملف الحرب في غزة والأزمة الإنسانية هناك، وكذلك عملية تصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وأكد «فيدان» لنظيره الأمريكي تطلع أنقرة لبت واشنطن في عملية بيع تركيا مقاتلات «إف-16»، موضحا أن القرار النهائي بخصوص عضوية السويد في الناتو يعود للبرلمان التركي.

وشدد الوزير التركي خلال اللقاء على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وأمس الجمعة، وصل بلينكن إلى تركيا في مستهل جولة شرق أوسطية؛ لبحث تطورات الحرب على غزة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.


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